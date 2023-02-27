Судьям разрешили ошибаться в отчествах при наказании водителей

Второй кассационный суд общей юрисдикции разъяснил, что ошибка в отчестве водителя при назначении наказания не является поводом для отмены решения. Поэтому любители выпить за рулем не могут рассчитывать на поблажки из-за подобных казусов.

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Как рассказали в кассационном суде, летом прошлого года некий Г. был признан виновным в вождении в пьяном виде и лишен прав на полтора года. Также мужчине был назначен штраф в 30 тысяч рублей.

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"Привлекая Г. к административной ответственности, суды нижестоящих судебных инстанций правомерно исходили из того, что факт управления Г. транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения достоверно подтвержден представленными в материалы дела протоколами и актом освидетельствования, - рассказывают в третьей инстанции. - Суд кассационной инстанции, установив, что все доказательства по делу получены с соблюдением процессуальных норм, непротиворечивы и последовательны, пришел к выводу, что судебные акты не вызывают сомнений в своей законности".

При этом кассация подчеркнула, что техническая ошибка ничего принципиально не изменила. "Довод жалобы Г. о том, что постановление было вынесено в отношении другого лица, несостоятелен, поскольку допущенная судьей нижестоящей инстанции описка в написании отчества привлекаемого лица не указывает на наличие каких-либо существенных нарушений норм права и не является самостоятельным основанием для отмены судебного постановления", пояснили во Втором кассационном суде общей юрисдикции.