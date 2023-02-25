19-летний Volkswagen Golf в 2,3 раза дороже нового аналога

На аукционе Bring a Trailer в США за $104 тыс. продан "заряженный" Volkswagen Golf R32 2004 года выпуска с пробегом 97 миль (156 км). Об этом сообщает The Drive.

Фото: thedrive.com thedrive.com

Утверждается, что автомобиль, изначально поставленный дилеру в Нью-Джерси, впоследствии был перепродан другому дилеру, у которого оставался до 2020 года. После этого практически новый хетчбэк приобрел частный владелец.

Модификация R32 - самая мощная в семействе Golf четвертого поколения. Выставленный на продажу автомобиль оснащен 3,2-литровым двигателем VR6 мощностью 240 л.с., 6-ступенчатой механической трансмиссией и полным приводом с муфтой Haldex. Идеологическим наследником автомобиля в современном модельном ряду немецкой компании является Volkswagen Golf R, который предлагается в США по цене от $44,7 тыс. Таким образом, сохраненный экземпляр Golf R32 был продан на аукционе более чем в 2,3 раза дороже современного серийного аналога.