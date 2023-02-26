Что изменится для автомобилистов и пешеходов с 1 марта

Владельцам самокатов, сегвеев и гироскутеров запретят ездить быстрее 25 километров в час, пешеходов обяжут уступать дорогу велосипедистам, а о состоянии здоровья водителей ГИБДД будет узнавать автоматически. Это лишь часть нововведений, которые ждут автомобилистов с 1 марта 2023 года. Наше издание рассказывает подробности.

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Самокаты и гироскутеры возьмут под контроль

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В Правилах дорожного движения окончательно закрепят «средства индивидуальной мобильности». Так называется все то, что не давало покоя ни автомобилистам, ни пешеходам последние несколько лет: электросамокаты, сегвеи, гироскутеры, моноколеса и так далее. Прежде эти транспортные средства «последней мили» (их называли так, потому что с появлением сервисов проката народ стал часто брать их в аренду, чтобы доехать от метро до работы или от дома до метро), собственно, транспортными средствами не считались и под нормы ПДД не попадали. Если по вине, скажем, самокатчика случался какой-то инцидент, непонятно даже было, как этого самого самокатчика классифицировать и как судить — как водителя или как пешехода.

А инциденты случались, и случались часто. Так, по данным научного центра МВД России, только за девять месяцев 2022 года в России зарегистрировали 838 ДТП с участием водителей «средств индивидуальной мобильности. Это в два раза больше, чем в позапрошлом году. Лидерами рейтинга ожидаемо (просто в силу численности населения) стали Москва и Санкт-Петербург — на две столицы пришлось 198 и 116 аварий соответственно.

Новая редакция ПДД окончательно поставит в этом наболевшем вопросе точку. Прежде всего до 25 километров в час ограничится предельная скорость — при этом компании, предоставляющие услуги по аренде электросамокатов, уже заявили, что это будет делаться либо на программном, либо вовсе на аппаратном уровне, чтобы у пользователя не осталось никакой возможности повлиять на настройки.

Кроме того, новые правила предписывают, что на всех участках совместного движения пешеходы будут иметь приоритет — а значит, лихо проехаться по тротуару, распугивая народ, у самокатчиков и сегвеистов уже не получится.

Также ранее в некоторых городах на уровне местных администраций запретили парковку средств индивидуальной мобильности на островках безопасности и запретят бросать их вблизи остановок и станций метро. А в части городов — к примеру, в том же Петербурге — должны появиться «мертвые зоны», где покатушки запретят в принципе.

Появятся новые дорожные знаки

Вдобавок к уже существующим дорожным знакам с 1 марта 2023 года появятся восемь новых: «Движение автобусов запрещено» (не распространяется на школьные автобусы и маршрутные такси), «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено», «Движение автобусов запрещено», «Лица, использующие средства индивидуальной мобильности», «Зарядка автомобилей» и «Парковка». При этом у знака «Парковка» будут сразу две вариации: для платной парковки (в этом случае помимо стандартной буквы Р на синем щите будет изображение монетки, раньше два этих значка использовались по отдельности) и для указания на места для инвалидов (соответственно, к букве Р добавится стилизованное изображение инвалида-колясочника).

Кроме того, некоторые знаки объединят — как обозначения парковки и монетки. Так, в новых ПДД представлено сразу несколько вариаций знака «Въезд запрещен»: к примеру, он будет использоваться вместе со значком грузовика (въезд запрещен грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны), красной звездочкой (въезд запрещен в субботние, воскресные и праздничные дни) или обозначениями конкретных дат и времени суток.

Освидетельствование пьяных водителей разрешат только под видеозапись

С 1 марта вступит в силу постановление Правительства № 1882, которое утверждает новые правила освидетельствования водителей на предмет алкогольного опьянения. Прежний порядок проверки водителей на алкоголь действовал с 2008 года и истекал к марту 2023-го, поэтому кабмин принял новый документ. Изменений в нем не так много. Освидетельствование на алкоголь разрешено проводить на месте, основаниями для него могут служить характерный запах изо рта, нарушение речи, неустойчивость тела, резкое изменение цвета лица или поведение, не соответствующее обстановке.

Главное нововведение — теперь все положенные по закону процедуры должны будут производиться либо под видеозапись (это записано в КоАП, но отсутствует в действующем порядке проверки на алкоголь. В новом документе ситуацию исправили), либо в присутствии как минимум двух понятых. Кроме того, остановить «для порядка» могут водителя, против которого ранее возбуждали административное дело по факту ДТП, повлекшего причинение пострадавшему или пострадавшим легкого или среднего вреда здоровью.

Изменятся правила движения по кругу

С 1 марта в России изменятся правила движения автомобилей по кругу. Если раньше на круге главными были все, и любой въезжающий на перекресток с круговым движением должен был уступить дорогу тому, кто двигался по кругу, то теперь главным станет тот, у кого есть знак «Главная дорога». Другими словами с 1 марта въезжающий на перекресток по дороге, не являющейся главной, должен уступить дорогу тем, кто движется по кругу. Напомним в свете этого, что за неправильный выезд с кругового перекрестка водителя могут привлечь к ответственности по статье 12. 14 КоАП и оштрафовать на 500 руб.

У пешеходов появятся новые права и обязанности

В новой редакции ПДД также содержится упоминание о том, что в некоторых случаях пешеходы имеют право перемещаться по велосипедным дорожкам. Правда, для этого дорожка не должна иметь ни тротуаров, ни обочин. А встретив на своем пути велосипедиста, пешеход все равно обязан уступить ему дорогу.

Если же пешеход движется по проезжей части и ведет с собой средство индивидуальной мобильности — электросамокат, гироскутер, сегвей или что-то еще из этого списка — он в обязательном порядке должен держаться правой стороны дороги, вместе с попутными транспортными средствами. При этом, напомним, обычные пешеходы, двигаясь по проезжей части, обязаны двигаться навстречу автомобилям — то есть идти слева.

Еще одно важное новшество — из пункта 4.5, где говорится о правилах пересечения пешеходных переходов, исчезло слово «нерегулируемые». То есть теперь на любом переходе, вне зависимости от того, есть при нем светофор или нет, пешеход перед тем, как выйти на проезжую часть, должен внимательно осмотреться по сторонам и убедиться, что машин поблизости нет или они остановились на достаточно безопасном расстоянии.

ГИБДД будет получать данные о здоровье водителей

Еще летом 2021 года МВД опубликовало доработанный совместно с Минздравом проект поправок к Закону «О безопасности дорожного движения». Помимо прочего, в нем шла речь о создании новой федеральной информационной системы, где будут храниться электронные медицинские справки, необходимые для получения и обмена водительских прав. Таким образом предполагалось наладить между врачами и инспекторами межведомственное взаимодействие — ради безопасности на дорогах, разумеется.

«По действующему законодательству для водителей установлена обязанность по истечении 10-летнего срока действия водительского удостоверения проходить медицинское освидетельствование, — сообщается на официальном сайте Госдумы. — Однако отсутствие межведомственного информационного взаимодействия между Минздравом и МВД по обмену информацией приводит к тому, что водители, у которых выявлены медицинские противопоказания, продолжают управлять транспортными средствами до окончания срока действия водительских удостоверений».

Такая ситуация, по словам авторов законопроекта, создает дополнительную угрозу для безопасности участников дорожного движения — водитель, у которого нашли серьезное заболевание, может запросто скрыть это от ГИБДД и продолжать ездить как ни в чем не бывало. Однако продлится это недолго — зимой 2022 года законопроект одобрила Госдума, а в силу он должен вступить уже 1 марта 2023-го. С этой даты, если при очередном медосмотре у человека найдут какую-либо болезнь, которая будет мешать ему управлять автомобилем, ГИБДД сможет оперативно признать его водительское удостоверение недействительным.

Приносить на экзамены медсправку больше не потребуется

Единая информационная система, о создании которой договорились ГИБДД и Минздрав, позволит не только блокировать водительские удостоверения, но еще и избавит выпускников автошкол от лишней бумажной волокиты. С 1 марта 2023 года им больше не придется носить в ГИБДД заключения о наличии или отсутствии противопоказаний к управлению транспортным средством: при необходимости инспекция сама обратится к новой базе данных и получит всю нужную ей информацию.

Граждан с судимостью не допустят до пассажирского транспорта

Также с 2023 года ужесточатся требования к водителям легковых такси, троллейбусов, автобусов и трамваев. На эту работу нельзя будет брать граждан, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Выявлять это будут заявительным порядком — поправки в Трудовой кодекс, Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» предполагают, что при трудоустройстве работник будет обязан сам принести работодателю справку о наличии или отсутствии у него судимости. К слову, эти же самые поправки имеют обратную силу: если где-то в водительском штате такие люди работают и на 1 сентября 2023 года справки у них не будет, работодатель обязан расторгнуть с ними трудовой договор.

Платные дороги станут бесплатными для электромобилей

С 1 марта бесплатным станет проезд по федеральным трассам для электромобилей. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на Минэкономразвития. Чтобы получить новые привилегии, владельцам электрокаров нужно будет купить или взять в аренду специальный бесконтактный транспондер T-Pass, обратившись в офис поддержки ООО «Автодор — платные дороги». При себе нужно будет иметь документы, подтверждающие то, что автомобиль оснащен электрическим двигателем. Сообщается, что пользователям электромобилей будет разрешен свободный проезд по платным М-4, М-11, М-12, ЦКАД, М-1, М-3, по участку М-11 15—58 км и обходу Одинцово. Правда, есть один нюанс — пока что это только эксперимент, и, как долго он продлится, неизвестно.

Оптимизация автомобилизации

Список изменений получился обширным. Однако в сфере автомобильного движения еще есть над чем работать — и законодателям в том числе.

«С одной стороны, мы понимаем, что картина на дорогах меняется очень быстро, — отметил в беседе с «Парламентской газетой» депутат Государственной Думы НикоНиколай Новичков. — С одной стороны, например, у нас явно ушла часть правонарушений, прежде строго регламентированных нормами ПДД — чисто в силу современного технического оснащения дорог. С другой — благодаря развитию технологий мы столкнулись с таким явлением, как средства индивидуальной мобильности, для которых пришлось в итоге принимать отдельный пакет поправок в действующее законодательство».

Именно сочетанием этих факторов — технического прогресса и устаревания прежних норм и правил — и обусловлено, по словам парламентария, такое большое количество нововведений, ожидающих автомобилистов в 2023 году. И тем, что мы перечислили, их список наверняка не ограничится — так, рассказал Новичков, в ближайшее время Госдума планирует сосредоточиться на совершенствовании законодательства в части безопасности перевозки детей и инвалидов.