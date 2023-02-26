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58 минут назад

Интерьер нового минивэна Toyota Alphard раскрыли до премьеры

Motor.ru

Портал Autohome поделился снимками однообъёмника, которые предположительно сделаны на дилерской конференции Toyota. Ключевые особенности «Альфарда» больше не секрет: раскрыты интерьер и дизайн кормы, можно сделать выводы об оснащении, обнародованы габаритные размеры новинки. Презентация минивэна ожидается в первом квартале; производство на заводе в Японии стартует в мае.

Интерьер нового минивэна Toyota Alphard раскрыли до премьеры
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Toyota Alphard третьего поколения выпускается с 2015 года, так что появление новинки не станет сюрпризом. Дизайнеры обошлись без революций: сзади минивэн остался стопроцентно узнаваемым, хитрая подоконная линия напоминает о предшественнике, а начинка крупных фонарей сделана в духе Toyota Crown Majesta в кузове S210.

Интерьер оформят согласно новой концепции, впервые представленной на пикапе Tundra. Появится «парящий» широкоформатный тачскрин медиасистемы, виртуальная приборная панель, новый руль, а настройки «капитанских» мультиконтурных кресел будут доверены сенсорным экранам. Компоновка по схеме 2 + 2 + 3 сохранится, топ-версиям положена составная панорамная крыша.

Autohome.com.cn

«Четвёртая» Toyota Alphard окажется компактнее предшественника. Высота сократится на 65 миллиметров до 1880 миллиметров, и это самое заметное нововведение. Колёсная база увеличится на сантиметр, ширина останется неизменна, а расстояние от бампера до бампера сократится на полсантиметра. Откровений по технике не запланировано: в Японии ставку сделают на гибридную систему на основе бензинового мотора 2.5.

На других рынках Toyota Alphard может лишиться двигателя V6, но информация об этом появится не сразу, ведь первой должна дебютировать версия для Японии. Если инсайдеры не ошиблись, презентация минивэна четвёртого поколения состоится в течение месяца.

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