Интерьер нового минивэна Toyota Alphard раскрыли до премьеры

Портал Autohome поделился снимками однообъёмника, которые предположительно сделаны на дилерской конференции Toyota. Ключевые особенности «Альфарда» больше не секрет: раскрыты интерьер и дизайн кормы, можно сделать выводы об оснащении, обнародованы габаритные размеры новинки. Презентация минивэна ожидается в первом квартале; производство на заводе в Японии стартует в мае.

Toyota Alphard третьего поколения выпускается с 2015 года, так что появление новинки не станет сюрпризом. Дизайнеры обошлись без революций: сзади минивэн остался стопроцентно узнаваемым, хитрая подоконная линия напоминает о предшественнике, а начинка крупных фонарей сделана в духе Toyota Crown Majesta в кузове S210.

Интерьер оформят согласно новой концепции, впервые представленной на пикапе Tundra. Появится «парящий» широкоформатный тачскрин медиасистемы, виртуальная приборная панель, новый руль, а настройки «капитанских» мультиконтурных кресел будут доверены сенсорным экранам. Компоновка по схеме 2 + 2 + 3 сохранится, топ-версиям положена составная панорамная крыша.

Autohome.com.cn

«Четвёртая» Toyota Alphard окажется компактнее предшественника. Высота сократится на 65 миллиметров до 1880 миллиметров, и это самое заметное нововведение. Колёсная база увеличится на сантиметр, ширина останется неизменна, а расстояние от бампера до бампера сократится на полсантиметра. Откровений по технике не запланировано: в Японии ставку сделают на гибридную систему на основе бензинового мотора 2.5.