Фотошпионы заглянули в салон первого седана Exeed

Китайский портал Autohome поделился новыми снимками четырёхдверки, которая бросит вызов BYD Han и Tesla Model 3. Публичная премьера электромобиля премиум-бренда Chery должна состояться в конце года, но благодаря утечке понятна конфигурация интерьера и общие пропорции. Ранее инсайдеры сообщили габаритные размеры и приблизительные ездовые характеристики. За пределами Китая седан Exeed пока не рекламировали.

Фото: Motor.ru Motor.ru

По неофициальным данным длина Exeed E03 составит 4,95 метра, ширина — 1,96 метра, колёсная база — 2,9 метра. Вытянутая светодиодная оптика, «потайные» ручки и обтекаемый корпус не отличают новинку Chery от китайских конкурентов. Крышу украшает небольшой горб: похоже, там разместят датчики и лидары для автопилота третьего уровня.

Autohome.com.cn

Интерьер прототипа E03 не похож на другие модели Chery, Exeed или Omoda. Для тестов используется конфигурация с небольшим экранчиком виртуальных приборов и крупным сенсорным экраном медиасистемы. Однако на серийном седане может быть реализовано другое решение, ведь по всему видно: шпионам попался ранний образец.

Китайские журналисты полагают, что электроседан отличится аккумуляторами CATL нового поколения, запасом хода 700 километров, а пополнить запас энергии с 10 до 80 процентов можно будет всего за десять минут. Другие ожидаемые «фишки» — аудиосистема с 23 динамиками, продвинутый софт от Huawei и вышеупомянутый автопилот.