Лидера Maroon 5 обманули на миллион долларов с поддельным Maserati

Завоевав всемирную славу и заработав достаточно денег, чтобы обеспечить себе безбедную жизнь и дорогостоящие хобби, многие звёзды начинают собирать автомобильные коллекции. Не стал исключением и лидер популярной американской группы Maroon 5 Адам Левайн, который увлёкся классическими спорткарами. Но в своём весьма затратном хобби он оказался обманут сразу почти на миллион долларов, когда обратился к продавцу классических автомобилей Рику Коулу, чтобы приобрести редчайший Maserati Ghibli SS Spyder 1971 года.

Фото: Motor.ru Motor.ru

В своё время было сделано всего 45 подобных спорткаров, поэтому в наши дни каждый из них на вес золота у коллекционеров. За уникальный Maserati фронтмен Maroon 5 через организацию Adam Levine Living Trust заплатил 100 тысяч долларов, а также отдал два своих Ferrari — Ferrari 365 GTC/4 1972 года и Ferrari 365 GTC 1968 года общей стоимостью 950 000 долларов. В итоге, потратив более миллиона долларов, Левайн получил машину с сомнительной историей.

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Как сообщает Los Angeles Times, музыкант подал иск к продавцу, обвинив того в мошенничестве. Из документов следует, что проданный Адаму Левайну автомобиль в 2015 году был снят с аукциона из-за того, что машина имеет VIN-код AM115.492.1241 — этот же VIN носит другой Maserati, который на протяжении долгих лет находится в Европе.

Истцы заявляют, что проданный под видом оригинального Maserati Ghibli SS Spyder имеет поддельную маркировку — номер шасси выполнен в нехарактерном для машин итальянской марки 70-х годов стиле. Юристы музыканта подчеркнули, что подобные проблемы с отсутствием документально подтверждённой биографии автомобиля существенно снижают его стоимость.