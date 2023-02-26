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2 часа назад

Alfa Romeo готовит 1000-сильный суперседан Giulia

Motor.ru

К 2027 году все новые модели Alfa Romeo должны стать электромобилями, но переход на такую силовую установку отнюдь не означает, что марка откажется от ярких и эмоциональных моделей. В интервью AutoCar глава Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато пообещал, что компания сохранит в своей линейке модель Giulia, которая будет серьёзно переформатирована и даже окажется частично унифицирована со спорткарами Maserati. В основу модели ляжет модернизированный вариант платформы STLA от нового поколения кроссовера Peugeot 3008.

Alfa Romeo готовит 1000-сильный суперседан Giulia
Фото: Motor.ruMotor.ru

Суперседан будет поддерживать 800-вольтовую бортовую электрику. Это позволит реализовать быструю зарядку — за 20 минут с 10% до 80%, а запас хода без подзарядки составит 700-800 километров. Что касается дизайна, то преемник Giulia, говорит Жан-Филипп Импарато, «будет выглядеть как Alfa Romeo, которую мы все хотим» с «очень крутым» экстерьером.

Облик модели подкрепят соответствующие технические характеристики. Мощность базового электромобиля составит около 350 лошадиных сил, версия Veloce будет выдавать уже порядка 790 сил, а флагманское исполнение Quadrifolio оснастят силовой установкой мощностью около 1000 сил.

Alfa Romeo Giulia Quadrifolio получит полный привод и силовую установку от Maserati Granturismo Folgore, в которой задействованы три электродвигателя — один на передней оси и два сзади — с функцией векторизации крутящего момента. Эти агрегаты будут установлены в новый кузов, который в данный момент авторы описывают как «перешедший границу между седаном и универсалом». Сроки дебюта новинки пока не названы.

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