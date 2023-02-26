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35 минут назад

Китайцы начали продажи электромобиля на базе Ford 1980-х годов

Motor.ru

Совместное предприятие JMC-Ford перевело однообъёмник Transit третьего поколения на электротягу. Длиннобазный микроавтобус с девятью местами и высокой крышей доступен к заказу, а скоро подоспеет «короткий» цельнометаллический трёхместный фургон с низкой крышей. Предусмотрены батареи ёмкостью 65-86 киловатт-часов, синхронный электродвигатель вращает переднюю ось.

Китайцы начали продажи электромобиля на базе Ford 1980-х годов
Фото: Motor.ruMotor.ru

Электромобиль на базе Ford Transit образца 1986 года называется JMC Teshun. Исходник легко определить по характерному кузову: в угоду дизайну поменяли только носовую часть, а боковины и корма остались неизменны. Салон тоже прост и незатейлив: нет ни модных тачскринов, ни виртуальных приборов, а за развлечения отвечает радиола.

Вместо двигателя внутреннего сгорания под капотом установлен 163-сильный (320 Нм) мотор с постоянными магнитами. Литий-железо-фосфатная батарея CATL может иметь ёмкость 65 или 86 киловатт-часов в зависимости от версии. Запас хода — от 300 до 345 километров по циклу CLTC, но при постоянной скорости порожний автомобиль может проехать до 500 километров.

Пока раскрыты две модификации JMC Teshun — 5,8-метровая пассажирская и 4,95-метровая цельнометаллическая. Известно, что электромобиль заменит газовую версию с двигателем 2.4, а дизельные фургоны и минивэны останутся в гамме. Для Китая обновление устаревших коммерческих моделей — обычное явление. На прошлой неделе был представлен очередной рестайлинг Iveco Daily 45-летней давности.

Самый дорогой электрический микроавтобус с максимальной батареей, увеличенной длиной и высотой стоит 296 800 юаней (эквивалент 3,24 миллиона рублей). Базовый фургон может стоить в полтора раза дешевле.

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Автоновости,Ford Transit,Ford,
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