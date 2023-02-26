Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+7° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
8 минут назад

Volkswagen начал составлять черный список работающих с Россией автодилеров Китая

Lenta.ru

Volkswagen начал составлять черный список работающих с Россией китайских автодилеров. О том, как немецкий концерн стремится препятствовать параллельному импорту своих автомобилей из Китая в Россию, сообщило издание Handelsblatt со ссылкой на источники в VW.

Volkswagen составит черный список работающих с РФ автодилеров КНР
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Концерн Volkswagen обеспокоен тем, что его автомобили по параллельному импорту попадают на российский рынок из Китая. Компания принимает меры, чтобы остановить эти поставки. Представители концерна заявили, что существуют «налаженные торговые пути из Китая в Россию». Раньше в Россию таким образом продавали в основном автомобили с пробегом, теперь же схему используют для поставок новых машин.

В Китае Volkswagen производит и продает автомобили в основном через совместные предприятия с местными компаниями. Влияние концерна на работу совместных предприятий ограничено — концерн не может запретить китайским компаниям поставлять свои автомобили в Россию.

Препятствуя параллельному импорту из Китая в Россию, Volkswagen составляет список автодилеров, которых подозревает в торговле с РФ, и перестает поставлять им машины.

Концерн Volkswagen остановил поставку своих авто в Россию, а также приостановил сборку машин на российских предприятиях после начала СВО на Украине.

Ранее сообщалось, что в Россию па параллельному импорту стали поставлять иномарки ушедших брендов. Для россиян вновь стали доступны для покупки вытомобили Toyota, Volvo, Mercedes, BMW, Kia, Audi, Volkswagen и другие.

Автоновости,Volvo,Kia,Toyota,BMW,Audi,Volkswagen,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий