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1 час назад

19-летний Volkswagen Golf R пустили с молотка вдвое дороже нового

Motor.ru

В США завершились торги аукционного дома Bring & Trailer, на которых покупатель выложил за «заряженный» Golf четвёртого поколения 104 тысячи долларов! За сопоставимую сумму по ту сторону океана можно приобрести два небазовых новых Golf R (от 45 тысяч долларов), но коллекционной ценности они представлять не будут. Другое дело Golf R32 с тиражом всего 5000 штук.

19-летний Volkswagen Golf R пустили с молотка вдвое дороже нового
Фото: bringatrailer.combringatrailer.com

Высокая цена объясняется, если познакомиться с лотом поближе. За без малого два десятилетия на одометре трёхдверки всего 97 миль (156 километров), а предыдущие владельцы регулярно обслуживали Volkswagen Golf R32. По сути речь идёт о «капсуле времени», ведь недочётов по технике минимум.

Нового владельца предупредили о небольшой вмятине на крыше, выцветшей левой фаре и слегка потускневшей решётке радиатора. Впрочем, оптику и решётку можно заменить на новую: обе детали включены в цену лота. В остальном хот-хэтч идеален: есть даже заводские полуслики Goodyear Eagle F1!

Под капотом атмосферный 3,2-литровый двигатель VR6, который развивает 241 лошадиную силу и 320 Нм крутящего момента. Тяга передаётся через 6-ступенчатую «механику», есть полный привод 4Motion с муфтой Haldex. В списке опций «спортивные» кресла, климат- и круиз-контроль.

Более 100 тысяч долларов за Golf — серьёзная сумма, однако в последние месяцы на американских аукционах бестселлеры Volkswagen продаются дорого. Например, две недели назади за отнюдь не «капсульный» Golf GTI второго поколения удалось выручить 87 тысяч долларов.

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