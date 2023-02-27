19-летний Volkswagen Golf R пустили с молотка вдвое дороже нового

В США завершились торги аукционного дома Bring & Trailer, на которых покупатель выложил за «заряженный» Golf четвёртого поколения 104 тысячи долларов! За сопоставимую сумму по ту сторону океана можно приобрести два небазовых новых Golf R (от 45 тысяч долларов), но коллекционной ценности они представлять не будут. Другое дело Golf R32 с тиражом всего 5000 штук.

Фото: bringatrailer.com bringatrailer.com

Высокая цена объясняется, если познакомиться с лотом поближе. За без малого два десятилетия на одометре трёхдверки всего 97 миль (156 километров), а предыдущие владельцы регулярно обслуживали Volkswagen Golf R32. По сути речь идёт о «капсуле времени», ведь недочётов по технике минимум.

Нового владельца предупредили о небольшой вмятине на крыше, выцветшей левой фаре и слегка потускневшей решётке радиатора. Впрочем, оптику и решётку можно заменить на новую: обе детали включены в цену лота. В остальном хот-хэтч идеален: есть даже заводские полуслики Goodyear Eagle F1!

Под капотом атмосферный 3,2-литровый двигатель VR6, который развивает 241 лошадиную силу и 320 Нм крутящего момента. Тяга передаётся через 6-ступенчатую «механику», есть полный привод 4Motion с муфтой Haldex. В списке опций «спортивные» кресла, климат- и круиз-контроль.