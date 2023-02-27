Как изменятся водительские права с 1 марта

«Из нового образца прав исключается штрих-код, поскольку фактически сканирование кодов так и не вошло в практику при проверке документов. Кроме этого, в привычных категориях будут указываться подкатегории», – отметила эксперт.

По ее словам, с 1 марта водители смогут предъявлять для проверки документы в электронном виде. Но это касается только документов, которые были оформлены в электронном виде. Елена Кудерко добавила, что если срок действия водительских прав истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, то не нужно их менять, поскольку их автоматически продлят на три года с даты его окончания, передает «Прайм.