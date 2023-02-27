Китайские электробусы потеснили Mercedes и захватили европейский рынок

По итогам 2022 года количество зарегистрированных автобусов на электротяге увеличилось на 26% до 4152 штук. Лидируют на европейском рынке китайские производители: на первой строчке Yutong (479 единиц), на второй — совместное предприятие BYD с британским ADL (465 единиц), а у электробусов Mercedes-Benz с результатом 405 единиц только «бронза».

Фото: © Yutong © Yutong

Доминирование «китайцев» станет ещё очевиднее, если сложить продажи BYD (322 единицы) и совместного предприятия BYD-ADL (465 единиц) — в таком случае марки из Поднебесной займут две первые строчки в рейтинге с ещё большим отрывом. В топ10 самых продаваемых в Евросоюзе и Великобритании «батарейных» автобусов три производителя из КНР.

Доля электробусов в общем объёме продаж городского транспорта увеличивается: в 2022 году «батарейные» машины заняли треть европейского рынка. Наибольший прирост зафиксирован у турецкого гиганта Karsan: за счёт эффекта низкой базы за год продажи взлетели на 275 процентов до 135 единиц. Бывшие лидеры «автобусного» сегмента — Volvo и MAN — с практически одинаковыми результатами (232 и 230 единиц) в конце десятки наиболее успешных поставщиков электробусов.