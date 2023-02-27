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19 минут назад

Nissan планирует к 2030 году выпустить 27 новых моделей автомобилей

Газета.Ru

Японская компания Nissan Motor Co планирует представить к 2030 году 27 новых моделей автомобилей. Об этом сообщает «РИА Новости», со ссылкой на документ, в котором прописана стратегия компании.

Nissan планирует выпустить 27 новых моделей автомобилей
Фото: 

Отмечается, что из 27 новых моделей 19 будет оснащаться электромоторами. Также в 2024 финансовом году, начинающемся 1 апреля 2024 года, компания планирует представить электромобиль, предназначенный исключительно для продаж на китайском рынке.

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Nissan планирует к 2026 году довести долю электромобилей, включая гибридные, до 58% от продаж в Японии и до 98% от продаж в Европе.

Ранее сообщалось, что в марте 2023 года китайско-шведский автомобильный бренд Lynk & Co представит обновленный кроссовер 05. Lynk & Co 05 получит новый цвет кузова и несколько новых расцветок интерьера. В салоне появятся спортивные передние сиденья с вентиляцией.

Автоновости,Nissan,
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