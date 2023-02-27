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1 час назад

Porsche готовится к дебюту нового 911 Speedster с «атмосферником»

Motor.ruиещё 1

Журнал Car утверждает, что 992 Speedster будет выпущен в честь 75-летия Porsche, а презентация состоится во второй половине ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе. По неофициальным данным Porsche сохранит для спидстера оппозитный «атмосферник», знакомый по актуальному GT3. Это значит, что ставку сделают на 4,0-литровый шестицилиндровый агрегат мощностью около 510 лошадиных сил.

Porsche готовится к дебюту нового 911 Speedster с «атмосферником»
Фото: Car MagazineCar Magazine

Porsche 911 Speedster в кузове 991 стал последней спецверсией для спорткара седьмого поколения. Однако источники Car утверждают, что новый спидстер выйдет в этом году, чтобы отдать дань уважения 356 Speedster — первому автомобилю марки Porsche. Таким образом, между презентациями двух 911 Speedster пройдёт всего пять лет.

По двигателю вероятна унификация с прошлым спидстером и технически близким 911 GT3. Высокооборотистый безнаддувный двигатель с красной зоной на 8400 оборотах в минуту наверняка будет сочетаться с «механикой» и задним приводом. В остальном сюрпризов не ожидается: изюминками Speedster станут уникальный двухместный кузов и, конечно, ограниченный тираж.

Porsche 991 Speedster выпустили тиражом 1948 штук, и едва ли преемник окажется более массовым. Нет сомнений, что новинка станет самой дорогой и редкой версией в короткой истории семейства 992. Больше подробностей появится осенью: в Porsche не отрицают, что 2023 год будет урожайным на лимитированные серии.

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