Porsche готовится к дебюту нового 911 Speedster с «атмосферником»

Журнал Car утверждает, что 992 Speedster будет выпущен в честь 75-летия Porsche, а презентация состоится во второй половине ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе. По неофициальным данным Porsche сохранит для спидстера оппозитный «атмосферник», знакомый по актуальному GT3. Это значит, что ставку сделают на 4,0-литровый шестицилиндровый агрегат мощностью около 510 лошадиных сил.

Фото: Car Magazine Car Magazine

Porsche 911 Speedster в кузове 991 стал последней спецверсией для спорткара седьмого поколения. Однако источники Car утверждают, что новый спидстер выйдет в этом году, чтобы отдать дань уважения 356 Speedster — первому автомобилю марки Porsche. Таким образом, между презентациями двух 911 Speedster пройдёт всего пять лет.

По двигателю вероятна унификация с прошлым спидстером и технически близким 911 GT3. Высокооборотистый безнаддувный двигатель с красной зоной на 8400 оборотах в минуту наверняка будет сочетаться с «механикой» и задним приводом. В остальном сюрпризов не ожидается: изюминками Speedster станут уникальный двухместный кузов и, конечно, ограниченный тираж.