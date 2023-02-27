В России появился кроссовер MG HS за 2,6 миллиона рублей.

На объявление о продаже этой неизвестной на нашем рынке модели, опубликованное на одном из классифайдов, обратила внимание «Российская газета». Неизвестная она потому, что марка MG в России официально не представлена – это британский бренд, который с 2007 года принадлежит китайской SAIC. Однако купить автомобиль MG все же можно: в продаже как минимум несколько моделей с минимальным пробегом 2022 и 2023 годов выпуска.

Один из примеров – MG HS, который дебютировал в Китае в 2018 году. Он представляет собой 4,5-метровый паркетник на платформе SSA с многорычажной задней подвеской, который унифицирован с другой моделью SAIC, Roewe RX5. Под капотом у кроссовера бензиновый двигатель объемом 1,5 литра мощностью 169 лошадиных сил, сочетающийся с семиступенчатым преселективным роботом и передним приводом.

MG HS

В России продается «оспортивленная» версия HS Trophy, главное отличие которой – кресла с развитой боковой поддержкой и интегрированными подголовниками. Такому кроссоверу положены виртуальная панель приборов и мультимедийная система с 10-дюймовым экраном.

В Китае у MG HS существует и более мощная 220-сильная версия с двухлитровым турбомотором и полным приводом. Монопиводный вариант стоит на домашнем рынке от 109,8 тысячи юаней (1,2 миллиона рублей), а топовый кроссовер с приводом на все четыре колеса и агрегатом 2.0 обходится в 169,8 тысячи юаней (1,8 миллиона рублей).