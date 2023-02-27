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54 минуты назад

"Ремдизель" полностью импортозаместил первую модель семейства бронеавтомобилей "Тайфун"

ТАСС

АО "Ремдизель" завершило импортозамещение автомобиля "Тайфун-К53949", получившего новое название "Феникс". Как рассказал ТАСС представитель компании на прошедшей международной выставке IDEX-2023, в течение текущего года этот процесс будет завершен для всей линейки автомобилей.

"Ремдизель" полностью импортозаместил первую модель семейства бронеавтомобилей "Тайфун"
Фото: Пресс-служба АО "Ремдизель"Пресс-служба АО "Ремдизель"

"Феникс" - это импортозамещенная машина "Тайфун-К53949". Она сделана на серийном шасси, увеличена возможность ее серийного производства, скорость сборки сокращена. Мы ведем импортозамещение всех машин, и эта машина - первая, закончившая этот процесс. Остальные - в разной стадии процесса импортозамещения, но в этом году они уже все будут собираться импортозамещенными", - рассказал он.

На выставке в Абу-Даби в рамках стенда "Рособороэкспорта" были представлены автомобили компании "Тайфун-К53949", а также модели К63968 и К53598.

"Тайфун-К53949" предназначен для перевозки личного состава и грузов, а также для их защиты от стрелкового оружия и взрывных устройств в ходе выполнения учебно-боевых задач. Внутри бронированного корпуса боевой машины расположены 10 сидений для экипажа и десанта. Конструктивно броневик исполнен на шасси с колесной формулой 4х4, при снаряженной массе почти в 14 тонн автомобиль способен развивать скорость до 100 км/ч, имея запас хода в 800-850 км. Кузов способен защитить экипаж и десант от бронебойных пуль и осколков артиллерийских снарядов.

Международная выставка вооружений IDEX 2023 проходила в Абу-Даби с 20 по 24 февраля. Объединенная российская экспозиция размещалась в отдельном павильоне, где ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса России представили более 200 натурных образцов вооружения и военной техники, боеприпасов и экипировки.

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