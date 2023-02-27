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34 минуты назад

Дилеры оценили спрос на новую Lada Vesta

Российская Газета

В "Lada Прагматика Купчино" рассказали "Российской газете" о том, когда появится новая Lada Vesta 2023 модельного года у дилеров, а также оценили спрос на автомобиль.

Дилеры оценили спрос на новую Lada Vesta
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Предварительно мы ждем машины в конце марта-начале апреля, но пока это ориентировочные сроки. Учитывая высокий спрос на новые автомобили Vesta до начала специальной военной операции, а также высокий спрос на модель на вторичном рынке, то можно с уверенностью говорить, что спрос будет.

Первое время окажется доступна Vesta с одним вариантом мотора, но с двумя типами кузова и в различных вариантах комплектации, что позволит выбрать оптимальный вариант для многих потребителей. Что касается цен, то пока никакой информации нет", - отметили в "Lada Прагматика Купчино".

Предсерийное производство новой Lada Vesta в Тольятти началось 10 февраля. Сначала модель будут выпускать только в упрощенной комплектации без мультимедийной системы, с безальтернативными 1,6-литровым восьмиклапанным двигателем мощностью 90 л.с. и с пятиступенчатой "механикой". В мае в линейке появятся версии с 16-клапанным двигателем. В этом году Vesta с автоматической трансмиссией ждать не стоит.

Автоновости,Lada Vesta,Lada,
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