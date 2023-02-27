Дилеры оценили спрос на новую Lada Vesta

"Предварительно мы ждем машины в конце марта-начале апреля, но пока это ориентировочные сроки. Учитывая высокий спрос на новые автомобили Vesta до начала специальной военной операции, а также высокий спрос на модель на вторичном рынке, то можно с уверенностью говорить, что спрос будет.