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7 минут назад

Компания Ineos приостановила работу над водородным клоном Defender

ПроКроссовер.ру

Молодой автопроизводитель Ineos продолжает работу над версией своего внедорожника Grenadier с топливными элементами, но в ближайшее время производство не начнется.

Ineos приостановила работу над водородным клоном Defender
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Соответствующее заявление сделал Марк Теннант, коммерческий директор Ineos. По его словам, серийное производство водородного внедорожника, вдохновленного классическим Land Rover Defender, нецелесообразно — в первую очередь из-за отсутствия инфраструктуры.

СМИ впервые узнали о том, что эта версия находится в разработке, полтора года назад. Тогда компания заявила, что водородные топливные элементы — правильный выбор для автомобиля с нулевым уровнем выбросов. Теннант повторил эту точку зрения, но добавил, что компания не в состоянии делать ставку на эти автомобили, поскольку дозаправка по-прежнему представляет собой серьезную проблему.

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