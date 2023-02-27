Ineos приостановила работу над водородным клоном Defender

Молодой автопроизводитель Ineos продолжает работу над версией своего внедорожника Grenadier с топливными элементами, но в ближайшее время производство не начнется.

СМИ впервые узнали о том, что эта версия находится в разработке, полтора года назад. Тогда компания заявила, что водородные топливные элементы — правильный выбор для автомобиля с нулевым уровнем выбросов. Теннант повторил эту точку зрения, но добавил, что компания не в состоянии делать ставку на эти автомобили, поскольку дозаправка по-прежнему представляет собой серьезную проблему.