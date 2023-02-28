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1 час назад

Московская ГИБДД отчиталась о количестве пьяных водителей, пойманных за праздники

Газета.Ruиещё 2

ГИБДД в Москве подвела итоги рейда по выявлению нетрезвых водителей, который проходил в выходные и праздничные дни с 22 по 26 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

ГИБДД отчиталась о пойманных за праздники в столице пьяных водителях
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В этот период сотрудники ГИБДД в Москве задержали 466 водителей с признаками опьянения. Освидетельствование выявило алкогольное опьянение у 72 из них. У 97 пойманных водителей наблюдались признаки наркотического опьянения. Еще 297 остановленных инспекторами водителей отказались от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Согласно нормам КоАП, за такое нарушение предусмотрено административное наказание, аналогичное тому, которое применяется за вождение в нетрезвом виде — штраф в 30 тыс. рублей и лишение водительских прав на 1,5-2 года.

Автоновости,ГИБДД,
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