ГИБДД отчиталась о пойманных за праздники в столице пьяных водителях

ГИБДД в Москве подвела итоги рейда по выявлению нетрезвых водителей, который проходил в выходные и праздничные дни с 22 по 26 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

В этот период сотрудники ГИБДД в Москве задержали 466 водителей с признаками опьянения. Освидетельствование выявило алкогольное опьянение у 72 из них. У 97 пойманных водителей наблюдались признаки наркотического опьянения. Еще 297 остановленных инспекторами водителей отказались от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.