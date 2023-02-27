"Москвич" завершает первый этап формирования дилерской сети

В пресс-службе "Москвича" рассказали, что близится завершение первого этапа формирования дилерской сети.
"Сейчас идет активная стадия обучения персонала автосалонов. Задача тренингов - познакомить технических экспертов и электромехаников с особенностями устройства новых моделей и объяснить, как с ними работать.
Основной упор мы делаем на профессиональную подготовку специалистов при общении с клиентами, чтобы обеспечить высокий уровень сервиса. Особое внимание также уделяется электромобилям, так как для многих сотрудников дилерской сети это новый опыт", - отметили в "Москвиче".
Ранее компания заявила о том, что определила еще 20 дилерских центров в 12 городах России. Это Волгоград, Воронеж, Казань, Красноярск, Омск, Оренбург, Пермь, Самара, Саратов, Ставрополь, Тюмень и Челябинск.
При этом автомобили возрожденного бренда "Москвич" начали поступать в регионы.
Бензиновый "Москвич 3" с механикой стоит от 1 970 000 рублей, с вариатором - от 2 035 000 рублей. В то же время электрическая версия обойдется от 3 500 000 рублей.