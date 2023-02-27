Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+4° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
37 минут назад

"Москвич" завершает первый этап формирования дилерской сети

Российская Газета

В пресс-службе "Москвича" рассказали, что близится завершение первого этапа формирования дилерской сети.

"Москвич" завершает первый этап формирования дилерской сети
Фото: Пресс-служба "Москвича"Пресс-служба "Москвича"

"Сейчас идет активная стадия обучения персонала автосалонов. Задача тренингов - познакомить технических экспертов и электромехаников с особенностями устройства новых моделей и объяснить, как с ними работать.

Основной упор мы делаем на профессиональную подготовку специалистов при общении с клиентами, чтобы обеспечить высокий уровень сервиса. Особое внимание также уделяется электромобилям, так как для многих сотрудников дилерской сети это новый опыт", - отметили в "Москвиче".

Ранее компания заявила о том, что определила еще 20 дилерских центров в 12 городах России. Это Волгоград, Воронеж, Казань, Красноярск, Омск, Оренбург, Пермь, Самара, Саратов, Ставрополь, Тюмень и Челябинск.

При этом автомобили возрожденного бренда "Москвич" начали поступать в регионы.

Бензиновый "Москвич 3" с механикой стоит от 1 970 000 рублей, с вариатором - от 2 035 000 рублей. В то же время электрическая версия обойдется от 3 500 000 рублей.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий