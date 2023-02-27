"Москвич" завершает первый этап формирования дилерской сети

Основной упор мы делаем на профессиональную подготовку специалистов при общении с клиентами, чтобы обеспечить высокий уровень сервиса. Особое внимание также уделяется электромобилям, так как для многих сотрудников дилерской сети это новый опыт", - отметили в "Москвиче".