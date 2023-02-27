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56 минут назад

В России предложили конфисковывать автомобили нарушителей ПДД в пользу армии

Motor.ru

Автомобили нарушителей ПДД собираются передавать в Минобороны для нужд российской армии.

Автомашины нарушителей ПДД предложили конфисковывать в пользу армии
Фото: Motor.ruMotor.ru

С подобным предложением выступил представитель фракции ЛДПР Василий Власов, который направил письмо на имя главы ГУОБДД МВД России Михаила Черникова. Депутат считает, что в России необходимо разработать механизм конфискации транспортных средств у граждан, которые систематически нарушают правила дорожного движения. По мнению чиновника, машины нарушителей нужно отправлять на нужды армии.

Михаил Власов считает, что конфисковывать автомобили необходимо у граждан, которые систематически игнорируют правила дорожного движения. По мнению депутата, в настоящее время Министерство обороны нуждается в транспортных средствах, поэтому изъятые машины нужно передавать на нужды армии.

Кроме того, чиновник заявил, что будущий механизм конфискации должен действовать в одностороннем порядке. После изъятия транспортного средства владелец не получит никакой компенсации.

В марте прошлого года в России предложили ужесточить ответственность для злостных нарушителей ПДД. В частности, у лишенных прав автомобилистов собирались конфисковывать транспортные средства.

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