Автомашины нарушителей ПДД предложили конфисковывать в пользу армии

Автомобили нарушителей ПДД собираются передавать в Минобороны для нужд российской армии.
С подобным предложением выступил представитель фракции ЛДПР Василий Власов, который направил письмо на имя главы ГУОБДД МВД России Михаила Черникова. Депутат считает, что в России необходимо разработать механизм конфискации транспортных средств у граждан, которые систематически нарушают правила дорожного движения. По мнению чиновника, машины нарушителей нужно отправлять на нужды армии.
Михаил Власов считает, что конфисковывать автомобили необходимо у граждан, которые систематически игнорируют правила дорожного движения. По мнению депутата, в настоящее время Министерство обороны нуждается в транспортных средствах, поэтому изъятые машины нужно передавать на нужды армии.
Кроме того, чиновник заявил, что будущий механизм конфискации должен действовать в одностороннем порядке. После изъятия транспортного средства владелец не получит никакой компенсации.
В марте прошлого года в России предложили ужесточить ответственность для злостных нарушителей ПДД. В частности, у лишенных прав автомобилистов собирались конфисковывать транспортные средства.