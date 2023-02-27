BMW планирует начать выпуск автомобилей на водороде до 2030 года

«Мы начнем производство таких автомашин во второй половине текущего десятилетия. Я убежден, что будущее за водородом», — сказал Гульднер.

По данным издания, BMW может стать первой крупной компанией, которая начнет выпуск машин на водороде в Европе. На сегодняшний день на рынке предлагаются две модели автомобилей на водороде. Это японский четырехместный седан Toyota Mirai и корейский кроссовер Hyundai Nexo.