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1 час назад

BMW планирует начать выпуск автомобилей на водороде до 2030 года

Газета.Ruиещё 2

Немецкая компания BMW Group планирует до конца текущего десятилетия начать выпуск водородных автомобилей. Об этом thetimes.co.uk сообщил руководитель отдела технологий компании Юрген Гульднер.

BMW планирует начать выпуск автомобилей на водороде до 2030 года
Фото: BMWBMW

«Мы начнем производство таких автомашин во второй половине текущего десятилетия. Я убежден, что будущее за водородом», — сказал Гульднер.

По данным издания, BMW может стать первой крупной компанией, которая начнет выпуск машин на водороде в Европе. На сегодняшний день на рынке предлагаются две модели автомобилей на водороде. Это японский четырехместный седан Toyota Mirai и корейский кроссовер Hyundai Nexo.

Автоновости,Toyota Mirai,Hyundai,Toyota,BMW,
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