В Сети появились фото нового поколения Hyundai Solaris

В Интернете появились фотографии серийного компактного седана Hyundai Accent нового поколения, сообщает Autocar India. В России эта модель с 2010 года предлагалась под названием Solaris, на некоторых других рынках она именуется Verna.

Фото: Verna Verna

Утверждается, что «шпионские» фото нового Accent были сделаны в Южной Корее. Дизайн седана радикально изменился. Автомобиль получил сдвоенные блок-фары, как на дебютировавшем ранее кроссовере Creta, и соединяющую их диодную полосу в верхней части радиаторной решетки.

Отделка заднего бампера у Accent схожа с кроссовером Tucson. Задние фонари оригинального дизайна у Accent получили соединительную световую полосу, расположенную горизонтально на крышке багажника.