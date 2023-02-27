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32 минуты назад

В Сети появились фото нового поколения Hyundai Solaris

Газета.Ruиещё 1

В Интернете появились фотографии серийного компактного седана Hyundai Accent нового поколения, сообщает Autocar India. В России эта модель с 2010 года предлагалась под названием Solaris, на некоторых других рынках она именуется Verna.

В Сети появились фото нового поколения Hyundai Solaris
Фото: VernaVerna

Утверждается, что «шпионские» фото нового Accent были сделаны в Южной Корее. Дизайн седана радикально изменился. Автомобиль получил сдвоенные блок-фары, как на дебютировавшем ранее кроссовере Creta, и соединяющую их диодную полосу в верхней части радиаторной решетки.

Отделка заднего бампера у Accent схожа с кроссовером Tucson. Задние фонари оригинального дизайна у Accent получили соединительную световую полосу, расположенную горизонтально на крышке багажника.

Дебют нового поколения компактного седана Hyundai ожидается во второй половине марта.

Автоновости,Hyundai Accent,Hyundai Solaris,Hyundai,
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