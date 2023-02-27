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1 час назад

АКПП, турбомотор и полный привод не стоит ждать на новых моделях Lada

Российская Газета

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал, что в ближайшей перспективе АКПП, турбомотор и полный привод не стоит ждать на новых моделях Lada. Если комплектацией будет предусмотрен какой-либо из этих сложных узлов, то с большой вероятностью он будет не российского производства. Почему так происходит, топ-менеджер рассказал в интервью "Парламентской газете".

Президент АвтоВАЗа рассказал, чего не стоит ждать на новых моделях Lada
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗаПресс-служба АвтоВАЗа

На вопрос о производстве критически важных автокомпонентов, производство которых невозможно наладить в нашей стране в обозримом будущем, Соколов ответил:

"Это в первую очередь производство АБС, автоматической коробки передач, а также новых современных типов двигателей, в том числе турбированных. Это и система полного привода, в том числе для кроссоверов, которые планируем выпускать. У нас есть полный привод, но он применим для платформы "Нива".

По словам топ-менеджера, невозможность производства этих компонентов обусловлена объёмами рынка. Если в Китае объёмы продаваемых автомобилей достигают 30 млн плюс экспорт, то в России годовой оборот существенно меньше - из этого складывается стоимость каждого компонента, произведённого внутри страны. Другими словами, доступность китайских авто и запчастей является следствием огромных объёмов потребления этих продуктов.

При этом Максим Соколов отметил, что в конце прошлого года АвтоВАЗ получил займ от Фонда развития промышленности на локализацию некоторых компонентов.

"Полагаю, сначала мы решим вопрос изменения географии поставок этой востребованной продукции на дружественные страны. На следующем этапе вместе с инвесторами будем решать вопросы локализации, задействовав механизмы государственной поддержки", - сказал глава АвтоВАЗа.

Также Максим Соколов рассказал о новых мощных двигателях для Lada Niva Legend, в том числе для готовящейся к выпуску модификации Sport.

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