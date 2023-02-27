Президент АвтоВАЗа рассказал, чего не стоит ждать на новых моделях Lada

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал, что в ближайшей перспективе АКПП, турбомотор и полный привод не стоит ждать на новых моделях Lada. Если комплектацией будет предусмотрен какой-либо из этих сложных узлов, то с большой вероятностью он будет не российского производства. Почему так происходит, топ-менеджер рассказал в интервью "Парламентской газете".

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Пресс-служба АвтоВАЗа

На вопрос о производстве критически важных автокомпонентов, производство которых невозможно наладить в нашей стране в обозримом будущем, Соколов ответил:

"Это в первую очередь производство АБС, автоматической коробки передач, а также новых современных типов двигателей, в том числе турбированных. Это и система полного привода, в том числе для кроссоверов, которые планируем выпускать. У нас есть полный привод, но он применим для платформы "Нива".

По словам топ-менеджера, невозможность производства этих компонентов обусловлена объёмами рынка. Если в Китае объёмы продаваемых автомобилей достигают 30 млн плюс экспорт, то в России годовой оборот существенно меньше - из этого складывается стоимость каждого компонента, произведённого внутри страны. Другими словами, доступность китайских авто и запчастей является следствием огромных объёмов потребления этих продуктов.

При этом Максим Соколов отметил, что в конце прошлого года АвтоВАЗ получил займ от Фонда развития промышленности на локализацию некоторых компонентов.

"Полагаю, сначала мы решим вопрос изменения географии поставок этой востребованной продукции на дружественные страны. На следующем этапе вместе с инвесторами будем решать вопросы локализации, задействовав механизмы государственной поддержки", - сказал глава АвтоВАЗа.