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17 минут назад

КамАЗ представит первый прототип легкового автомобиля «Атом» в мае 2023 года

Южный автомобиль

Первый прототип легкового автомобиля «Атом» будет представлен в мае 2023 года. Об этом заявил гендиректор завода КамАЗ Сергей Когогин на итоговой сессии городского совета Набережных Челнов. Слова топ-менеджера приводит корпоративное издание «Вести КамАЗа». По словам Когогина, премьера прототипа назначена на май 2023 года, а к 2030 году от продажи лекговых автомобилей КамаАЗ будет получать 350 млрд рублей выручки.

КамАЗ представит прототип легкового автомобиля «Атом» в мае 2023 года
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

Разработкой автомобиля занимается АО «Кама», соинвесторами предприятия являются Сергей Когогин и финансист Рубен Варданян. Автомобиль «Атом» будет полноценным представителем B-класса.

Длина «Атома» составит 3 750 мм, размер колесной базы — 2 515 мм. Автомобиль получит несущий кузов. При этом с ранее представленным компактным электрокаром «Кама-1» у «Атома» на будет ничего общего. По предварительным данным, «Атом» получит тяговую батарею емкостью 70 кВт/ч. Запас хода составит до 500 километров. Автомобиль получит полную локализации и батареи российского производства.

Автоновости,Рубен Варданян,Сергей Когогин,Камаз,
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