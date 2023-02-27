КамАЗ представит прототип легкового автомобиля «Атом» в мае 2023 года

Первый прототип легкового автомобиля «Атом» будет представлен в мае 2023 года. Об этом заявил гендиректор завода КамАЗ Сергей Когогин на итоговой сессии городского совета Набережных Челнов. Слова топ-менеджера приводит корпоративное издание «Вести КамАЗа». По словам Когогина, премьера прототипа назначена на май 2023 года, а к 2030 году от продажи лекговых автомобилей КамаАЗ будет получать 350 млрд рублей выручки.
Разработкой автомобиля занимается АО «Кама», соинвесторами предприятия являются Сергей Когогин и финансист Рубен Варданян. Автомобиль «Атом» будет полноценным представителем B-класса.
Длина «Атома» составит 3 750 мм, размер колесной базы — 2 515 мм. Автомобиль получит несущий кузов. При этом с ранее представленным компактным электрокаром «Кама-1» у «Атома» на будет ничего общего. По предварительным данным, «Атом» получит тяговую батарею емкостью 70 кВт/ч. Запас хода составит до 500 километров. Автомобиль получит полную локализации и батареи российского производства.