КамАЗ представит прототип легкового автомобиля «Атом» в мае 2023 года

Первый прототип легкового автомобиля «Атом» будет представлен в мае 2023 года. Об этом заявил гендиректор завода КамАЗ Сергей Когогин на итоговой сессии городского совета Набережных Челнов. Слова топ-менеджера приводит корпоративное издание «Вести КамАЗа». По словам Когогина, премьера прототипа назначена на май 2023 года, а к 2030 году от продажи лекговых автомобилей КамаАЗ будет получать 350 млрд рублей выручки.