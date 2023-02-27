Volkswagen накажет дилеров из Китая за импорт авто в Россию

Автопроизводитель Volkswagen начал бороться с параллельным импортом своих машин из КНР в Россию. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает Handelsblatt.

Отмечается, что дилеры из Китая, которые поставляют автомобили по «серым» схемам, будут включены в черные списки.

Рестрикции, веденные компанией на фоне геополитической ситуации, можно обойти, отмечает производитель. В этом помогают

тесные экономические связи государства с Китаем, добавил он.

По словам инсайдеров VW, в настоящее время торговые пути, которые были ранее налажены между сторонами, используются не только для поставок подержанных автомобилей, но и новых.

На территории Китая концерн производит и продает машины в рамках совместных предприятий. Они не контролируются компанией в полной мере. В частности, Volkswagen не имеет возможности ввести запрет для независимых китайских дилеров на участие в торговле с Россией. Вместе с тем, концерн имеет право объявить о прекращении поставок им своих машин.