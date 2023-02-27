Tesla Cybertruck заметили в новом оформлении

Строго говоря, отличается лишь оформление кузова: у замеченного во время испытаний прототипа багажный отсек закрыт черной крышкой, в том же цвете выполнен и капот. Electrek отмечает, что запечатленный с воздуха электрокар выглядит «более изысканно», чем ранние версии, которые уже не раз замечали в Калифорнии. Старт производства модели намечен на лето этого года, но полноценного запуска и поставок не стоит ждать раньше 2024-м.

Фото: © electrek.co © electrek.co

Компания Tesla продолжает дорожные испытания Cybertruck в штате Калифорния. Бета-прототипы, которые попадают в объективы шпионских камер, отличаются друг от друга: например, в начале февраля на дороги выехал пикап с измененной конструкцией наружных зеркал. Они имели треугольную форму и казались слишком маленькими для автомобиля со столь внушительными габаритами. А еще раньше Cybertruck обкатывали с гигантским стеклоочистителем, который в положении покоя находится сбоку, а не снизу.

В новом видео, снятом с воздуха, у прототипа Tesla Cybertruck не наблюдается огромного дворника, а зеркала с такого расстояния рассмотреть затруднительно. При этом видно, что корпус выполнен в черном цвете – аналогичным образом оформлена крышка багажника и капот. Крыша при этом глянцевая, и, по одной из версий, озвученной читателями Electrek, в нее интегрированы солнечные панели.

Журналисты отнеслись к этому предположению скептически. Если солнечную панель и запустят в серию, то вряд ли она сразу же станет частью оснащения Cybertruck. С большой долей вероятности, эту опцию предложат сильно позже, и она будет доступна за дополнительную плату.