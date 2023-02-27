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35 минут назад

Появилось первое фото нового Hyundai Solaris без камуфляжа

Елена Прошина

Издание Autocar India опубликовало фотографию нового седана Hyundai Solaris. Утверждается, что кадр был сделан в Южной Корее во время рекламной фотосессии. Об этом пишет Аuto.ru.

В Сети появились фото нового поколения Hyundai Solaris
Фото: Autocar IndiaAutocar India

Презентация седана должна состояться 21 марта. Судя по фотографии, Solaris нового поколения получил рельефную корму и оригинальные задние фонари. Они снабжены собственной «световой подписью», а также «клыками» по бокам. Также у модели появилась контрастная вставка в бампере с дополнительным стоп-сигналом. Однако это может остаться только для корейских моделей.

Впервые в продаже новый седан появится в Индии, где он известен как Hyundai Verna. Модель снабжена новым полуторалитровым турбомотором на 160 л.с., работать которому предстоит с шестиступенчатой «механикой» либо семидиапазонным «роботом». Более доступные модификации будут иметь атмосферный двигатель того же объема, развивающим 115 л.с.

Verna

Ранее компания Hyundai опубликовала дизайнерские скетчи, по которым видно, что экстерьер автомобиля выполнен в духе актуальных старших моделей. У него есть радиаторная решетка и световая полоса вдоль капота.

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