В Сети появились фото нового поколения Hyundai Solaris

Издание Autocar India опубликовало фотографию нового седана Hyundai Solaris. Утверждается, что кадр был сделан в Южной Корее во время рекламной фотосессии. Об этом пишет Аuto.ru.
Презентация седана должна состояться 21 марта. Судя по фотографии, Solaris нового поколения получил рельефную корму и оригинальные задние фонари. Они снабжены собственной «световой подписью», а также «клыками» по бокам. Также у модели появилась контрастная вставка в бампере с дополнительным стоп-сигналом. Однако это может остаться только для корейских моделей.
Впервые в продаже новый седан появится в Индии, где он известен как Hyundai Verna. Модель снабжена новым полуторалитровым турбомотором на 160 л.с., работать которому предстоит с шестиступенчатой «механикой» либо семидиапазонным «роботом». Более доступные модификации будут иметь атмосферный двигатель того же объема, развивающим 115 л.с.
Ранее компания Hyundai опубликовала дизайнерские скетчи, по которым видно, что экстерьер автомобиля выполнен в духе актуальных старших моделей. У него есть радиаторная решетка и световая полоса вдоль капота.