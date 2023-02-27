В Сети появились фото нового поколения Hyundai Solaris

Издание Autocar India опубликовало фотографию нового седана Hyundai Solaris. Утверждается, что кадр был сделан в Южной Корее во время рекламной фотосессии. Об этом пишет Аuto.ru.

Фото: Autocar India Autocar India

Презентация седана должна состояться 21 марта. Судя по фотографии, Solaris нового поколения получил рельефную корму и оригинальные задние фонари. Они снабжены собственной «световой подписью», а также «клыками» по бокам. Также у модели появилась контрастная вставка в бампере с дополнительным стоп-сигналом. Однако это может остаться только для корейских моделей.

Впервые в продаже новый седан появится в Индии, где он известен как Hyundai Verna. Модель снабжена новым полуторалитровым турбомотором на 160 л.с., работать которому предстоит с шестиступенчатой «механикой» либо семидиапазонным «роботом». Более доступные модификации будут иметь атмосферный двигатель того же объема, развивающим 115 л.с.

Verna