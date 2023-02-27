В России создали Ассоциацию китайских автопроизводителей

На фоне проблем отечественной автомобильной промышленности, ухода западных производителей после начала боевых действий на Украине и заполнения рынка продукцией китайского автопрома в России создана Ассоциация китайских автопроизводителей. Об этом заявил бизнес-омбудсмен, глава российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов, пишет «Интерфакс».

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Евгений Одиноков / РИА Новости

В объединение вошли крупнейшие китайские автобренды из тех, что представлены в России, а также импортеры. Оно займется системным и эффективным продвижением новых для российских потребителей марок автомобилей.

Титов на встрече с президентом Китайской машиностроительной федерации (CMIF) Сюй Няньша подчеркнул, что создание ассоциации является инициативой российской стороны.

Организация должна повысить привлекательность рынка России для китайских компаний. В свою очередь Россия своей главной целью видит привлечение инвестиций для производства китайских автомобилей на местных предприятиях.

В середине февраля представители нескольких российских автодилеров поделились своим прогнозом по поводу стоимости китайских автомобилей в России в течение года. По их мнению, машины, взлетевшие в цене в 2022 году, будут только дорожать из-за ослабления рубля, повышения стоимости логистики и отсутствия конкуренции со стороны западных марок. Участники рынка не исключили, что некоторые игроки снизят цены, но только если на фоне падения доходов россиян будет отмечаться слишком сильное снижение спроса.