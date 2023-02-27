Парк легковых автомобилей в России на 33% состоит из российских марок

БНа долю российских легковушек в объеме всего парка легковых автомобилей в России приходится 33%, о чем говорится в исследовании «Автостат Инфо». Доля китайских авто составляет лишь 2%, отмечают эксперты.

Напомним, что в России по состоянию на начало 2023 года числятся 43,47 млн легковых автомобилей. В структуре зарегистрированного автопарка на машины российских марок приходится 14,48 млн автомобилей или 33%. Японские автомобили занимает в общем объеме парка 23%, что соответствует 9,76 млн авто. Корейские марки занимают третье место по численности в автопарке страны: всего зарегистрировано 5,7 млн таких машин, что составляет долю в 13%.

Доля легковых автомобилей немецких брендов составляет 11% или 4,78 млн авто, а на американские машины приходится 3,07 млн машин (доля — 7%). Как ранее уже упоминалось, в структуре парка легковых автомобилей в России на машины китайских марок приходится лишь 2%, что составляет 884 272 ед. авто.