Анонсирована премьера в РФ кроссовера Chery с мизерным расходом топлива

В соцсетях марка Chery анонсировала скорую премьеру гибридного Tiggo 8 Pro е+ в России. Это событие "РГ" предрекала ещё в 2021 году - задолго до того, как модель появилась на китайском рынке. На родине гибридный Tiggo 8 Pro e+ продают с апреля прошлого года, он уже представлен в Бразилии, на очереди - Россия.

Фото: www.autohome.com.cn www.autohome.com.cn

Гибридный Tiggo 8 Pro e+ не будет отличаться от бензинового Tiggo 8 Pro как внешне, так и по дизайну салона. Длина кроссовера равна 4722 мм, ширина - 1860 мм, высота - 1747 мм, размер колёсной базы равен 2710 мм. Компоновка салона сделана по формуле "2+3+2".

Силовая установка состоит из полуторалитрового ДВС мощностью 156 л.с. и крутящим моментом 260 Нм, двух электромоторов по 170 л.с. и трёхступенчатой трансмиссии. Суммарная отдача силовой установки составляет 326 л.с. и 565 Нм. Для пользователя доступно 9 режимов работы элементов привода (передний/полный, параллельный режим работы и т.д.) и 11 сценариев для различных условий вождения.

Энергия запасается в компактной батарее ёмкостью 19,27 кВт•ч. Этого должно хватит, по оценкам китайцев, на 100 км. В комбинированном режиме работы на 100 км пробега потребуется 1 литра топлива. Динамика кроссовера: 7 секунд до 100 км/ч.

В Китае гибридный "Тигго 8" стоит от 155 800 юаней (1,7 млн рублей), в Бразилии цена стартует от 280 тысяч реалов (чуть более 4 млн рублей).

В этом году Chery запустила в России продажи автомобилей под брендом Jetour, модельный ряд которого пополнился кроссовером, разработанным бывшим директором по дизайну Porsche.

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