Skoda лишится популярных моделей

Популярные модели бренда Skoda могут исчезнуть с рынка. Об этом заявил председатель производственного совета компании Ярослав Повшик, передает портал Speedme.

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Существует вероятность того, что концерн распрощается с тремя моделями, две из которых являются очень востребованными.

«Дни Skoda Kamiq, Scala и Fabia будут сочтены, если стандарт "Евро-7" будет введен в 2026 году, что будет означать избавление от очень важного для марки объема продаж», - говорится в заметке.

Отмечается, что на данные автомобили приходится 31% от суммарного объема продаж компании.

Производители автомобилей столкнулись с проблемами после того, как на рыке в конце 2022 года появился новый стандарт выбросов загрязняющих веществ «Евро-7». Ассоциация европейских производителей (ACEA), которую возглавляет Лука де Мео, негативно отреагировала на меры ЕС. Она выразила обеспокоенность в связи с тем, что пока «есть много спорных элементов».