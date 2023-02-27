Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+3° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Skoda лишится популярных моделей

Лера Букина

Популярные модели бренда Skoda могут исчезнуть с рынка. Об этом заявил председатель производственного совета компании Ярослав Повшик, передает портал Speedme.

Skoda лишится популярных моделей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Существует вероятность того, что концерн распрощается с тремя моделями, две из которых являются очень востребованными.

«Дни Skoda Kamiq, Scala и Fabia будут сочтены, если стандарт "Евро-7" будет введен в 2026 году, что будет означать избавление от очень важного для марки объема продаж», - говорится в заметке.

Отмечается, что на данные автомобили приходится 31% от суммарного объема продаж компании.

Производители автомобилей столкнулись с проблемами после того, как на рыке в конце 2022 года появился новый стандарт выбросов загрязняющих веществ «Евро-7». Ассоциация европейских производителей (ACEA), которую возглавляет Лука де Мео, негативно отреагировала на меры ЕС. Она выразила обеспокоенность в связи с тем, что пока «есть много спорных элементов».

Представители ассоциации приступили к обсуждению данного законопроекта Еврокомиссии с представителями стран ЕС и Европарламента.

Автоновости,Skoda,Европарламент,Еврокомиссия,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий