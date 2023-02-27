«АвтоВАЗ» уменьшит темпы производства

Режим работы автосборочного комплекса «АвтоВАЗ» с 27 февраля изменился - предприятие теперь будет работать пять дней в неделю вместо шести. До этого рабочих постоянно выводили по субботам, теперь же сотрудники тольяттинского автогиганта в этот день будут отдыхать, передает портал Speedme.

Отмечается, что за счет шестидневной рабочей недели фирма могла в условиях простоев максимально охватить занятостью персонал. В частности, речь идет о линии №1. Ее сборщики после ухода Renault в большей степени ощутили вынужденное бездействие. Компании пришлось их распределять на другие конвейеры — LADA Niva (линия 3) и LADA Granta (линия 5).

Как сообщил ранее портал Autonews.ru, продажи новых Lada Vesta NG 2023 года выпуска начнутся в апреле. Первые партии Lada Vesta NG наделят ABS и 8-клапанными 90-сильными двигателями ВАЗ-11182, заявили в одном из автосалонов. Появление более мощных 16-клапанных ВАЗ-21129 мощностью в 106 л.с. ожидается в мае.