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1 час назад

«АвтоВАЗ» уменьшит темпы производства

Лера Букина

Режим работы автосборочного комплекса «АвтоВАЗ» с 27 февраля изменился - предприятие теперь будет работать пять дней в неделю вместо шести. До этого рабочих постоянно выводили по субботам, теперь же сотрудники тольяттинского автогиганта в этот день будут отдыхать, передает портал Speedme.

Отмечается, что за счет шестидневной рабочей недели фирма могла в условиях простоев максимально охватить занятостью персонал. В частности, речь идет о линии №1. Ее сборщики после ухода Renault в большей степени ощутили вынужденное бездействие. Компании пришлось их распределять на другие конвейеры — LADA Niva (линия 3) и LADA Granta (линия 5).

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Как сообщил ранее портал Autonews.ru, продажи новых Lada Vesta NG 2023 года выпуска начнутся в апреле. Первые партии Lada Vesta NG наделят ABS и 8-клапанными 90-сильными двигателями ВАЗ-11182, заявили в одном из автосалонов. Появление более мощных 16-клапанных ВАЗ-21129 мощностью в 106 л.с. ожидается в мае.

Также ранее сообщалось, что, по данным АО «Электронный паспорт», марка Lada опередила другие бренды по доле рынка новых легковых автомобилей на территории РФ. В период с 6-12 февраля доля марки составила рекордные 46% от суммарного количества приобретенных в России новых легковых машин. Таким образом, данный бренд занимает более 40% рынка более трех недель подряд.

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