Best Motors начнет поставки трех иранских моделей Saipa в Россию

Российская компания Best Motors стала официальным дистрибьютором иранских автомобилей Saipa. Об этом говорится в Telegram-канале Торгпредства России в Иране. Стороны подписали дистрибьюторское соглашение о поставках трех моделей Saipa в Россию. Соглашение было подписано 21 февраля.

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Напомним, ранее официальный представители Минпромторга Ирана заявлял о том, что Saipa заключила контракт на поставку 45 000 автомобилей Shahin и Quick в Белоруссию. Эти две модели также будут поставляться в Россию, название третьей модели пока неизвестно. Компания также выпускает под своим брендом первое поколение Renault Logan.

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