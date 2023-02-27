Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+3° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
49 минут назад

Компания Best Motors начнет поставки трех иранских моделей Saipa в Россию

Южный автомобиль

Российская компания Best Motors стала официальным дистрибьютором иранских автомобилей Saipa. Об этом говорится в Telegram-канале Торгпредства России в Иране. Стороны подписали дистрибьюторское соглашение о поставках трех моделей Saipa в Россию. Соглашение было подписано 21 февраля.

Best Motors начнет поставки трех иранских моделей Saipa в Россию
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

Напомним, ранее официальный представители Минпромторга Ирана заявлял о том, что Saipa заключила контракт на поставку 45 000 автомобилей Shahin и Quick в Белоруссию. Эти две модели также будут поставляться в Россию, название третьей модели пока неизвестно. Компания также выпускает под своим брендом первое поколение Renault Logan.

Южный автомобиль

Сейчас автомобили проходят обязательную сертификацию, так как без этой процедуры официальные поставки машин в Россию невозможны. Компания Best Motors была зарегистрирована в России в 2006 году, она занимается ремонтом автотранспортных средств, производством комплектующих и электрооборудования для машин, а также торговлей автомобилями.

Автоновости,Renault Logan,Renault,Минпромторг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий