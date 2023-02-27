В России появились кроссоверы GAC Aion LX по цене от 4,2 млн рублей

Российские автомобильные дилеры выставили на продажу новые электрические кроссоверы GAC Aion LX Plus, самостоятельно ввезенные в страну, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие объявления о продаже таких автомобилей есть в автосалонах Новосибирска и Москвы.
Дилер из Новосибирска предлагает серебристый полноприводный Aion LX Plus 80D с двумя электромоторами суммарной мощностью 490 л.с. Электрокар способен проехать без подзарядки до 600 км, машину компания оценила в 4,2 млн рублей. В Москве аналогичный кроссовер продается за 5,6 млн рублей.
Длина «паркетника» составляет 4835 мм, ширина --1935 мм и высота — 1685 мм при колесной базе 2920 мм. Машина оборудована автопилотом, функцией предупреждения о съезде с полосы, адаптивным круиз-контролем, подогревом и вентиляцией кресел, системой кругового обзора, передними и задними парктрониками, системой автоматической парковки. Также у автомобиля есть панорамный люк, аудиосистема с 10 динамиками от Alpine и обивка из кожи Napрa.