В России появились кроссоверы GAC Aion LX по цене от 4,2 млн рублей

Российские автомобильные дилеры выставили на продажу новые электрические кроссоверы GAC Aion LX Plus, самостоятельно ввезенные в страну, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие объявления о продаже таких автомобилей есть в автосалонах Новосибирска и Москвы.

Фото: Aion Aion

Дилер из Новосибирска предлагает серебристый полноприводный Aion LX Plus 80D с двумя электромоторами суммарной мощностью 490 л.с. Электрокар способен проехать без подзарядки до 600 км, машину компания оценила в 4,2 млн рублей. В Москве аналогичный кроссовер продается за 5,6 млн рублей.