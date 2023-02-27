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1 час назад

Smart #3 выехал на тесты: новые шпионские фотографии

Motor.ru

Электрический кроссовер Smart #3 сфотографировали во время тестов.

Smart #3 выехал на тесты
Фото: © CarNewsChina© CarNewsChina

Новинка построена на разработанной Geely платформе SEA и выдержана в стиле первенца Smart новой волны, модели с индексом #1. При этом «третий» отличается габаритами и купеобразным кузовом – он заметно крупнее, а задние стойки сильно завалены. Это первое появление автомобиля на дорогах общего пользования – прежде она «засветилась» только на фотографиях в базе китайского Минпрома.

Старт продаж Smart #3 в Китае намечен на 2023 год. Как и Smart #1, это совместная разработка Geely и Mercedes-Benz: китайский автопроизводитель отвечает за техническую часть и производство, а немецкий – за дизайн экстерьера и интерьера.

Smart #3 выглядит более спортивным, чем #1. Он появится на рынке в двух модификациях, с одним электромотором на задней оси, который будет развивать 272 лошадиные силы, и в двухмоторном исполнении с полным приводом – отдача электродвигателей, установленных спереди и сзади, составит 428 лошадиных сил.

На свежих шпионских фотографиях можно рассмотреть салон автомобиля. Там тот же «парящий» экран мультимедийной системы и три вентиляционных «колодца», что и у Smart #1. Судя по отсутствию дверных карт, работа над интерьером еще не закончена.

CarNewsChina
CarNewsChina

Наверняка у новинки будет и Brabus-версия, со спойлером, матричной передней оптикой, диффузором и 20-дюймовыми колесными дисками. Именно такой набор оборудования ранее получил Smart #1 Brabus.

CarNewsChina со ссылкой на Минпром КНР
CarNewsChina со ссылкой на Минпром КНР
CarNewsChina со ссылкой на Минпром КНР

Цена Smart #3 пока неизвестна, а модель под номером «1» стоит от 190 тысяч до 230 тысяч юаней (2-2,5 миллиона рублей).

Автоновости,Brabus,Geely,Mercedes-Benz,
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