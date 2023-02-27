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38 минут назад

В Россию привезли китайские электрокроссоверы GAC с автопилотом

Motor.ruиещё 1

Очередная новинка из Поднебесной появилась на отечественном рынке благодаря параллельному импорту. Батарейные кроссоверы с функцией автопилота есть в наличии в автосалонах Москвы и Новосибирска. В зависимости от региона стоимость китайского электрокара достигает 5,6 миллиона рублей. Ознакомиться с доступными предложениями можно на официальных сайтах дилерских центров.

Габариты GAC Aion LX Plus составляют 4835 миллиметра в длину при 2920-миллиметровой колесной базе. В комплектацию электрокроссовера входит система автономного вождения, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, а также функция предупреждения о съезде с полосы, система автоматической парковки и панорамный люк. Салон автомобиля отделан натуральной кожей Napрa.

Дилерский центр из Новосибирска выставил на продажу Aion LX Plus 80D за 4,2 миллиона рублей. Машина оборудована двумя электромоторами, суммарная отдача которых составляет 490 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента, и батареей емкостью 93,3 килловатт-часа. Полноприводный LX Plus 80D разгоняется до «сотни» за 3,9 секунды и проезжает без подзарядки до 600 километров. Не так много на фоне дальнобойной модификации с запасом хода 1008 километров.

За аналогичную модель столичный автосалон запрашивает 5,6 миллиона рублей.

Накануне столичный дилер выставил на продажу электрокроссовер Nissan Ariya. За 394-сильную модель в топовом исполнении продавец запросил 6,8 миллиона рублей.

Автоновости,Видео,Nissan,
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