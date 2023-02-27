Брутальный конкурент Tank 300 от Chery может добраться до России

Дебютным рынком для новинки, разумеется, станет родной Китай, там будут доступны «традиционные» и гибридная версии, вдобавок модель предложат в двух вариантах длины.

Фото: Jetour Jetour

Концептуальный вездеход с брутальным обликом принадлежащий компании Chery бренд Jetour представил в январе 2022-го, и тогда же было объявлено о том, что модель пойдет в серию. Затем последовали шпионские и официальные фото замаскированных прототипов, а в самом начале этого года товарный SUV засветился на презентационных слайдах для дилеров. Теперь же опубликованы полноценные фирменные изображения. А еще названо имя серийной версии: с китайского его можно перевести как Traveler (то есть «путешественник»; предвестник выставлялся под индексами T-X и T-1).

Jetour

Прежде сообщалось, будто гамму Jetour пополнят рамные внедорожники, но вот является ли «рамником» Traveler – точно пока неизвестно. Как бы то ни было, конвейерный SUV сохранил «заквадраченный» кузов в стиле Land Rover Defender и Ford Bronco. Также оставили фары, состоящие из диодных прямоугольников, и «пиксельные» секции, хотя передняя часть тестового образца выглядела упрощенной. Другие особенности внешности – массивные колесные арки, внушительные рейлинги на крыше, вертикальные фонари и распашная задняя дверь с запаской.

Благодаря предыдущей «утечке» мы знаем, что у Jetour Traveler будут стандартная пятиместная версия и растянутый вариант с салоном на семерых: судя по всему, на нынешних картинках запечатлен «короткий» SUV. По неофициальным данным, длина пятиместной модели равна примерно 4,75 метра (с учетом бокса для запаски), а у трехрядной этот показатель якобы составляет 5,1 метра.

Внутри – отдельные экраны приборки и мультимедиа-системы, плюс вертикальные боковые дефлекторы обдува и довольно крупный селектор коробки. В левую стойку лобового стекла встроена камера: это значит, что в список оборудования Traveler вошли системы распознавания лиц и мониторинга состояния водителя. Кстати, в презентации для модели также были заявлены необычные «допы», среди них – надувной матрас, крепящаяся к внутренней стороне багажной двери полка и площадка для дрона на крыше.

О технике марка не рассказала. Китайские СМИ прочат Jetour Traveler бензиновые «турбочетверки» 1.6 и 2.0, коробки – 7DCT или классический восьмиступенчатый «автомат» (вся начинка – от Chery). Также известно, что SUV предложат в виде подзаряжаемого гибрида. Для новинки наверняка предусмотрен полный привод.

Больше подробностей о Jetour Traveler появится 1 марта. Ну а в продаже модель ждут в апреле, ее главным конкурентом считается Tank 300.