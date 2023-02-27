Смартфоны Xiaomi научились открывать автомобили BMW

Xiaomi внедрила в смартфоны виртуальный автомобильный ключ. Функцию, реализованную с помощью технологии Near field communication (NFC), разработали совместно с Google. Однако пока ее применение ограничено. Как сообщил в соцсетях генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь, ключ будет доступен только покупателям флагманских смартфонов из новой серии 13 — Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro. А разблокировать с его помощью можно будет только автомобили марки BMW.

Фото: © Xiaomiui © Xiaomiui

Китайская Xiaomi, давно сотрудничающая с Google, накануне представила новую серию смартфонов 13 для международного рынка. Помимо других новшеств, в телефонах на Android появился цифровой автомобильный ключ. Об этом Цзюнь сообщил в своем Twitter почти сразу после презентации.

Разблокировать, заблокировать и завести автомобиль можно будет через приложение Google Wallet, также можно будет поделиться цифровым ключом от автомобиля с другом или членами семьи при помощи того же приложения. По словам главы техногиганта, функция уже доступна на смартфонах Xiaomi 13 и Xiaomi Pro. «Младший» же 13 Lite в сообщении не упоминается.

Как известно, Xiaomi и сама стремится вступить в автомобильный сегмент. Несколько лет назад компания сформировала подразделение для разработки собственного электромобиля, который должен стать частью ее «умной» экосистемы. Если хотя бы один процент из миллионов пользователей техники Xiaomi даст ему шанс, то это будет фантастический старт, прогнозирует руководство.