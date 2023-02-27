В Россию привезли топовый электрокроссовер Nissan Ariya

Батарейная модель стала очередной новинкой, попавшей на отечественный рынок благодаря параллельному импорту. Дилер предлагает приобрести электрокар 2022 года, без пробега и в топовой комплектации Performance. Он оснащен силовой установкой мощностью 394 лошадиные силы 600 Нм крутящего момента, батареей емкостью 87 киловатт-часов и полным приводом e-4ORCE.

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Nissan Ariya в модификации Performance оборудован двумя электромоторами, суммарная отдача которых составляет 394 лошадиные силы. Аккумуляторная батарея емкостью 87 киловатт-часов позволяет полноприводному кроссоверу проезжать без подзарядки до 400 километров. На разгон до «сотни» модели требуется чуть больше пяти секунд.

Помимо темно-серого цвета кузова и кожаной отделки салона, топовая комплектация Ariya включает в себя сдвоенные цифровую приборную панель и мультимедийный экран диагональю 12,3-дюйма каждый, панорамный люк и премиальную аудиосистему Bose. Кроме того, электрокар оснащен функцией обновления программного обеспечения «по воздуху» и передовыми водительскими ассистентами.

Nissan Ariya

Nissan Ariya

Nissan Ariya

Nissan Ariya

Nissan Ariya дебютировал в 2020 году. Кроссовер построили на модульной платформе CMF-EV, разработанной совместно с инженерами Renault специально для производства электромобилей. Батарейную модель планировали официально продавать в России, однако на отечественный рынок электрокар так и не вышел.