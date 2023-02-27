Производство автомобилей в России рухнуло на 60%

В России в прошлом году производство всех сегментов автомобилей значительным образом сократилось. Снижение показателя к предыдущему году оценивается в 60%, заявил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов в ходе выступления в Совете Федераций на парламентских слушаниях, посвященных проблемам и перспективам развития отечественной автомобильной промышленности, передает РИА Новости.

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Он уточнил, что объем производства составил около 620 тысяч машин.

Ранее портал Speedme сообщил, что режим работы автосборочного комплекса «АвтоВАЗ» с 27 февраля изменился - предприятие теперь будет работать пять дней в неделю вместо шести. До этого рабочих постоянно выводили по субботам, теперь же сотрудники тольяттинского автогиганта в этот день будут отдыхать.

Ранее «Ведомости», ссылаясь на данные обновленной стратегии Минпромторга по развитию автопрома до 2035 года, сообщили, что в 2023 году в России продадут 960 тысяч новых легковых автомобилей. Из них 470 тысяч будут российского производства. Вместе с тем, по словам представителей отрасли, динамика не будет столь положительной. В публикации говорится, что правительство и автопром дали разные прогнозы.