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47 минут назад

Производство автомобилей в России рухнуло на 60%

Лера Букина

В России в прошлом году производство всех сегментов автомобилей значительным образом сократилось. Снижение показателя к предыдущему году оценивается в 60%, заявил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов в ходе выступления в Совете Федераций на парламентских слушаниях, посвященных проблемам и перспективам развития отечественной автомобильной промышленности, передает РИА Новости.

Производство автомобилей в России рухнуло на 60%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он уточнил, что объем производства составил около 620 тысяч машин.

Ранее портал Speedme сообщил, что режим работы автосборочного комплекса «АвтоВАЗ» с 27 февраля изменился - предприятие теперь будет работать пять дней в неделю вместо шести. До этого рабочих постоянно выводили по субботам, теперь же сотрудники тольяттинского автогиганта в этот день будут отдыхать.

Ранее «Ведомости», ссылаясь на данные обновленной стратегии Минпромторга по развитию автопрома до 2035 года, сообщили, что в 2023 году в России продадут 960 тысяч новых легковых автомобилей. Из них 470 тысяч будут российского производства. Вместе с тем, по словам представителей отрасли, динамика не будет столь положительной. В публикации говорится, что правительство и автопром дали разные прогнозы.

Согласно стратегии кабмина, данный сегмент увеличится на 53% в 2023 году. Однако в «Автостате» ожидают при самом оптимистичном развитии сценария роста продаж на четверть, до 780 тысяч автомобилей. Негативный прогноз предполагает падение на 12%, до 550 тысяч автомобилей.

Автоновости,Альберт Каримов,Минпромторг,Совет Федерации,Автоваз,
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