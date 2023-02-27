Tesla Model X украсили монетной «броней»

Кроссовер Tesla Model X украсили «броней» из пятицентовых монет.

Фото: © pacexmaker / Reddit © pacexmaker / Reddit

Необычный «тюнинг» активно обсуждают на Reddit: один из комментаторов не поленился посчитать количество монеток – их больше 14 тысяч, другой предположил, что чешуя из монет добавила к стоимости электрокара около 700 долларов, что дешевле виниловой пленки. Третий отметил, что монетки утяжелили машину почти на 75 килограммов, а четвертый пошутил, что владелец этой Model X наверняка работает мастером по замене лобовых стекол.

Покрытая монетами Model X была замечена в штате Юта. Для того, чтобы прикинуть приблизительное количество монет, пользователи Reddit взяли за основу площадь виниловой пленки, которая требуется для того, чтобы покрыть весь кузов кроссовера (5,8 квадратных метра), и пересчитали ее в монетах. Примерный вес 14 тысяч монет составляет 72,6-74,8 килограмма, что сказывается на дальности пробега: он будет на 1,6-3,3 процента (или 9-19 километров) меньше, чем у электрокара без брони.

Стоит отметить, что сама идея уже не нова. Еще 10 лет назад по Сети разошлись фотографии Range Rover, который обклеили 57,4 тысячами монет разного номинала. Это утяжелило внедорожник примерно на 172 килограмма.