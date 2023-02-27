В Госдуме предложили забирать у нарушителей машины для нужд армии

Депутат Госдумы Василий Власов предложил разрешить изъятие транспортных средств у злостных нарушителей ПДД в пользу ВС РФ. Эту идею он изложил в письме на имя руководителя ГУОБДД МВД России Михаила Черникова. Об этом пишет RT.

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Парламентарий подчеркнул, что представители фракции ЛДПР в Госдуме ранее неоднократно поднимали вопрос о возможности изъятия автомобилей у граждан, на систематической основе нарушающих правила движения.

Депутат пояснил в письме, что просит оценить целесообразность этой меры с целью последующей передачи в Минобороны РФ. Он добавил, что передача предусматривается в одностороннем порядке, без выплаты денежных средств.

По оценке депутата, в зоне противостояния наблюдается потребность в транспортных средствах, обладающих хорошей проходимостью, высокими параметрами.