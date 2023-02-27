Глава "АвтоВАЗа" выступил против господдержки "отверточной" сборки китайских автомобилей

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов на парламентских слушаниях в Совете федерации выступил против государственной поддержки в автопроме проектов с низкой локализацией, сообщает ТАСС.

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По его словам, экспансия китайских автопроизводителей на российский рынок может негативно сказаться на закупках российских автокомпонентов и достижении технологического суверенитета.

«Проблема заключается в том, что многие производители говорят, что такая низколокализованная сборка должна получать государственную поддержку. Причем зачастую наравне с высоколокализованными производителями. Мы, конечно, категорически возражаем против этого», — приводит агентство слова Соколова.

Если на поддержку таких проектов направить бюджетные средства, получится, что они уйдут за рубеж, где создается основная прибавочная стоимость таких автомобилей.

«И выходят не просто так за границу, а именно тем производителям китайским, которые осуществляют экспансию на наш рынок и «отъедают» у российских автопроизводителей долю пирога», — подчеркнул глава «АвтоВАЗа».