Глава "АвтоВАЗа": средства льготного автокредитования по бензиновым авто исчерпаны

«В текущем году, к сожалению, не нашлось возможностей в бюджете — более 5 млрд рублей выделены на эти цели. И эти средства с начала февраля месяца уже оказались израсходованы. Там правда 1,5 млрд из этих 5 млрд было заблокировано — под программу электромобилей. Хотя электромобилей, если мне не изменяет память, в январе месяце было продано менее 20 штук на всю Россию», — сказал Максим Соколов, выступая в Совете Федерации на парламентских слушаниях, посвященных перспективам развития автопромышленности РФ.