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50 минут назад

Глава "АвтоВАЗа" Соколов: средства льготного автокредитования по бензиновым авто исчерпаны

Газета.Ruиещё 2

Средства на программу льготного автокредитования в России, выделенные в 2023 году, по бензиновым автомобилям уже исчерпаны. Об этом сообщает 1prime.ru со ссылкой на главу «АвтоВАЗа» Максима Соколова.

Глава "АвтоВАЗа": средства льготного автокредитования по бензиновым авто исчерпаны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В текущем году, к сожалению, не нашлось возможностей в бюджете — более 5 млрд рублей выделены на эти цели. И эти средства с начала февраля месяца уже оказались израсходованы. Там правда 1,5 млрд из этих 5 млрд было заблокировано — под программу электромобилей. Хотя электромобилей, если мне не изменяет память, в январе месяце было продано менее 20 штук на всю Россию», — сказал Максим Соколов, выступая в Совете Федерации на парламентских слушаниях, посвященных перспективам развития автопромышленности РФ.

По его словам, программу льготного автокредитования в России необходимо дофинансировать.

В конце ноября 2022 года стало известно, что программа льготного автокредитования в России продлена на 2023 год. Согласно условиям программы, субсидируемая из федерального бюджета скидка составляет до 20% от стоимости автомобиля. При этом для машин, реализуемых в субъектах Дальневосточного федерального округа, скидка составляет 25%. В программы льготного автокредитования включили модели УАЗ, Lada, ГАЗ стоимостью до 2 млн руб., Evolute, Haval.

Автоновости,УАЗ,Lada,Максим Соколов,Совет Федерации,Автоваз,
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