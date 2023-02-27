Главой профильного департамента Минпромторга, курирующего автомобильную промышленность, назначен Игорь Бойцов, ранее возглавлявший завод Nissan в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал «Русский автомобиль».
Информация о том, что Бойцов номинируется на должность главы автомобильного департамента Минпромторга, появилась в конце января. Факт назначения Бойцова директором департамента автомобильного и железнодорожного машиностроения газете «Ведомости» подтвердил представитель министерства.
Игорь Бойцов окончил Санкт-Петербургский электротехнический университет и с 2000 года работал на заводе Ford во Всеволожске, где в том числе руководил запуском производства Ford Focus второго поколения. С 2006 по 2012 год он работал на заводе Toyota, а с 2013-го возглавлял московский завод Renault, а с 2017 по 2021 год возглавлял российский завод Nissan в Санкт-Петербурге.
Ранее стало известно, что экс-глава автомобильного департамента Минпромторга Денис Пак переходит на работу на калининградский «Автотор».