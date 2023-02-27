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34 минуты назад

Бывшего директора завода Nissan назначили главой автомобильного департамента Минпромторга

Газета.Ru

Главой профильного департамента Минпромторга, курирующего автомобильную промышленность, назначен Игорь Бойцов, ранее возглавлявший завод Nissan в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал «Русский автомобиль».

Сборочный цех автомобильного завода «Москвич», июль 2022 года
Фото: Евгений Биятов/РИА НовостиЕвгений Биятов/РИА Новости

Информация о том, что Бойцов номинируется на должность главы автомобильного департамента Минпромторга, появилась в конце января. Факт назначения Бойцова директором департамента автомобильного и железнодорожного машиностроения газете «Ведомости» подтвердил представитель министерства.

Игорь Бойцов окончил Санкт-Петербургский электротехнический университет и с 2000 года работал на заводе Ford во Всеволожске, где в том числе руководил запуском производства Ford Focus второго поколения. С 2006 по 2012 год он работал на заводе Toyota, а с 2013-го возглавлял московский завод Renault, а с 2017 по 2021 год возглавлял российский завод Nissan в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что экс-глава автомобильного департамента Минпромторга Денис Пак переходит на работу на калининградский «Автотор».

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