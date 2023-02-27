Игорь Бойцов окончил Санкт-Петербургский электротехнический университет и с 2000 года работал на заводе Ford во Всеволожске, где в том числе руководил запуском производства Ford Focus второго поколения. С 2006 по 2012 год он работал на заводе Toyota, а с 2013-го возглавлял московский завод Renault, а с 2017 по 2021 год возглавлял российский завод Nissan в Санкт-Петербурге.