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32 минуты назад

Стали известны сроки премьеры электрокара «Атом» от КамАЗа

Motor.ru

Компания КамАЗ представит прототип легкового электромобиля «Атом» весной 2023 года. Об этом сообщил генеральный директор отечественного концерна Сергей Когогин в рамках итоговой сессии городского совета Набережных Челнов. Глава автопроизводителя заявил, что пилотный образец машины покажут широкой публике в мае. По оценкам специалиста, к 2030 году новая модель увеличит выручку КамАЗа на 350 миллиардов рублей.

Стали известны сроки премьеры электрокара «Атом» от КамАЗа
Фото: Motor.ruMotor.ru

Несмотря на то что глава «КамаАЗа» обозначил сроки премьеры «Атома», о характеристиках будущей новинки практически ничего не известно. Разработкой легкового автомобиля В-класса занимаются инженеры, представляющие стартап АО «Кама». Ожидается, что габариты электромобиля составят 3750 миллиметров в длину при 2515-миллиметровой колесной базе. Модель получит металлический несущий кузов.

По предварительным данным, емкость аккумуляторной батареи «Атома» составит 70 киловатт-часа. Без подзарядки электрокар сможет проезжать до 500 километров. Вместе с тем глава «Росатома» Алексей Лихачёв сообщил, что новинка будет полностью локализована. В частности, «Атом» получит батареи отечественного производства.

В ноябре прошлого года компания «Кама» опубликовала первое изображение электрокара «Атом». Тогда же стало известно, что первые прототипы модели специалисты представят в 2023 году.

Автоновости,Сергей Когогин,Алексей Лихачев,Камаз,Росатом,
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