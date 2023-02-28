Автотека раскроет полные данные о ДТП при проверке автомобилей

Проверка Европротокола позволит пользователям иметь больше данных по ДТП, сопоставлять их с расчетной стоимостью ремонта и при необходимости запрашивать у продавца больше данных по происшествию, в том числе сам бланк протокола.

Автотека значительно расширила данные по ДТП. В случае, если проверяемый автомобиль побывал в дорожно-транспортном происшествии, и это было зафиксировано, пользователям сервиса теперь будет доступна вся информация о происшествии, включая момент столкновения, данные о повреждении всех участвующих авто, состояние здоровья водителей и участников ДТП, а также данные о нарушениях, повлекших за собой дорожно-транспортное происшествие. В отчетах Автотеки теперь отражено состояние здоровья водителя и всех пассажиров, добавлены данные о состоянии дорожного полотна, погодные условия на момент происшествия. Кроме того, в отчете теперь будут указаны марки и модели автомобилей, участвовавших в ДТП вместе с проверяемым автомобилем. Пользователи смогут купить отчеты по автомобилям-участникам ДТП, чтобы сравнить масштаб повреждений и стоимости ремонта в отчетах.