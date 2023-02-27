Серийный выпуск модели Lada Vesta NG начнется в марте

Серийное производство модели Lada Vesta New Generation ориентировочно будет запущено 3 марта, сообщил журналистам глава "Автоваза" Максим Соколов.
"Недавно, пару недель назад, состоялся предсерийный запуск конвейера. Конвейер сегодня работает, он выпускает модели Lada Vesta New Generation уже в рестайлинговом обличье. Мы планируем, как и говорили, что в самом начале марта, ориентировочно - 3-го числа, этот конвейер уже начнет работать для выпуска серийных автомобилей", - сказал Соколов.
Он добавил, что "Автоваз" рассчитывает на начало продаж автомобиля Lada Vesta NG в апреле - мае 2023 года.
"Мы начнем продажи во втором квартале - апрель-май. Наша дилерская сеть должна накопить эти автомобили. Несмотря на то, что они начнут сходить с конвейера, надо, чтобы у каждого дилера был определенный запас. Для этого требуется - это мировая практика запуска всех заводов и последующих продаж - где-то два-три месяца", - сказал он.