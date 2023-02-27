Серийный выпуск модели Lada Vesta NG начнется в марте

"Мы начнем продажи во втором квартале - апрель-май. Наша дилерская сеть должна накопить эти автомобили. Несмотря на то, что они начнут сходить с конвейера, надо, чтобы у каждого дилера был определенный запас. Для этого требуется - это мировая практика запуска всех заводов и последующих продаж - где-то два-три месяца", - сказал он.