"АвтоВАЗ" анонсировал подорожание автомобилей Lada

Отмечается, что рост рекомендованной цены будет зависеть от конкретной модели автомобиля. Соколов также отметил, что «АвтоВАЗ» не поднимал цену на свою продукцию «достаточно давно» – с марта 2022 года. По его словам, ожидаемый рост цены будет гораздо меньше, чем инфляция год к году с марта 2022 по март 2023 года.