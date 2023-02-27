"АвтоВАЗ" анонсировал подорожание автомобилей Lada

Президент российского автоконцерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов заявил, что цены на автомобили Lada поднимутся примерно на 2% с 1 марта. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что рост рекомендованной цены будет зависеть от конкретной модели автомобиля. Соколов также отметил, что «АвтоВАЗ» не поднимал цену на свою продукцию «достаточно давно» – с марта 2022 года. По его словам, ожидаемый рост цены будет гораздо меньше, чем инфляция год к году с марта 2022 по март 2023 года.
Информация о возможном подорожании автомобилей «АвтоВАЗ» появилась ещё на прошлой неделе. Тогда сообщалось, что продукция российского концерна может стать дороже приблизительно на 20 тысяч рублей. Кроме того, источники в дилерских центрах заявили, что подорожание не коснётся модели без кондиционера.